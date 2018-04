Damascus viert uitbundig 'bevrijding' Douma

Voor de Syrische president Al-Assad is het eigenlijk een heel goed weekend. De vergelding van zijn omstreden gasaanval op Douma viel qua omvang en schade best mee en – nog belangrijker – het Syrische leger kon de oostelijke voorsteden van Damascus vanochtend ‘volledig bevrijd’ verklaren.

De laatste rebellen trokken zich terug uit het veelbesproken Douma. Volgens regeringswoordvoerder generaal Ali Mayoub zijn eenheden van de Syrische mijnopruimingsdienst nu bezig om straten en pleinen van de zwaar bevochten stad toegankelijk te maken. De rebellen zouden de nodige mijnen en boobytraps hebben achtergelaten.



Douma is een absolute hoofdprijs voor president Al-Assad. Het is de grootste van de oostelijke voorsteden die bekend staan als Oost-Gouta en die lang in handen waren van verschillende groepen rebellen. Van hieruit kon de hoofdstad bijna dagelijks met mortieren en raketten worden beschoten door rebellen. Voor Al-Assad was het belang van de herovering van Douma dan ook enorm.



Sommige waarnemers menen zelfs dat de herovering van de stad de belangrijkste militaire overwinning is in de zeven jaar dat de oorlog nu duurt. In dat geval zal dit weekend zeker als triomf worden bijgeschreven door het regiem. Volgens de Syrische staatsmedia wordt alles in het werk gesteld om de gevluchte bevolking weer terug te laten komen.



Dat alles werd vanochtend op de staats-tv gevierd met veel vlagvertoon. Behalve met Syrische vlaggen zwaaiden medestanders van de president ook uitbundig met Russische en Iraanse vlaggen. De vergeldingsaanval van de Amerikanen was volgens deze menigte “mislukt”. De meeste raketten zouden zijn onderschept door de luchtafweer. Burgers werden opgeroepen alle “overdrijvingen”over de schade niet te geloven.

Volledig scherm Amerikanen en aanhangers van de Syrische president Al-Assad demonstreerden gisteren in Los Angeles tegen de aanvallen. © AFP

Vragen

Tegelijk klinken vanuit Washington op dit moment vooral veel vragen. De strategie van Donald Trump kent zoveel tegenstrijdigheden (Amerikaanse troepen terughalen, Amerikaanse troepen niet terughalen, niet met raketten schieten, wel met raketten schieten, grote aanval, kleine aanval) dat er vooral ook in eigen, Republikeinse kring, veel verwarring en verdeling heerst. Volgens minister van Defensie Jim Mattis was de aanval van gisteren een ‘one-time shot’ als straf voor het gebruik van gifgas door de Syriërs. Maar Donald Trump liet echter weten dat hij klaar was opnieuw militair in te grijpen als Al-Assad opnieuw gifgassen zou gebruiken.