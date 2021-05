Dat was geen geslaagd interview

Laten we eerlijk zijn, het interview met Mark Rutte in Nieuwsuur is eigenlijk mislukt. De VVD-leider had vooraf aangekondigd dat hij diep had nagedacht over wat eraan schort in politiek Den Haag. Hij had er ‘radicale ideeën’ over, en zou die nu bekendmaken. Dit in een poging om de formatie vlot te trekken. Die muurvast zit omdat verscheidene partijen niet met Rutte in een kabinet willen, nadat hij heeft gelogen over Pieter Omtzigt. Uit gelekte notulen rijst bovendien het beeld van kabinetten die onder zijn leiding kritische kamerleden dwarszaten. Dus logisch dat er met spanning naar het tv-optreden werd uitgekeken. Maar wist u na het 20 minuten durende gesprek wat nu precies zijn boodschap was?