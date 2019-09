Dave Chapelles controversiële nieuwe show: een uitglijder of zwaar onderschat?

Netflix biedt meer en meer ruimte aan – vooral Amerikaanse – stand up-komieken. Aanleiding voor het trio Bingewatchers om eens dieper te duiken in dit ‘genre’. Een comedyspecial-special dus. Met ook aandacht voor de nieuwe show van Aziz Ansari, Right Now en andere noemenswaardige titels op het video on demand-platform. Ontdekken de podcast-hosts een trend?

In AD Bingewatchers gidsen Goes, Heezen en Tienhooven de luisteraar door serieland. Zij zien de eerste paar afleveringen van zo’n beetje alles wat nieuw om de hoek komt kijken en stellen vervolgens zichzelf, elkaar en de luisteraar de vraag: doorkijken of niet? Of: to binge or not to binge, that’s the question… De nieuwe aflevering van deze tweewekelijkse podcast is nu te beluisteren via deze website of op platforms als Spotify en iTunes.