De Amerikaanse Glennis is een Glennis in spijkerbroek

Na Nicky Hoop in zoektocht naar de 'kloot­zak' in die andere 1500 cold cases

6:00 Hoop komt in vele soorten. Er is hoop die je hart doet juichen, terwijl dezelfde hoop je dag kan verpesten. De doorbraak in de zaak Nicky Verstappen zorgde voor tegenstrijdige emoties bij de nabestaanden in onopgeloste moordzaken. ,,Ik wil weten: welke klootzak heeft het gedaan!''