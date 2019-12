De arrestatie van Ridouan Taghi en het onthaal van de handbalvrouwen in de Ochtend Show to go

Misdaadverslaggever Yelle Tieleman, striptekenaar Toon van Driel en verslaggever van het Eindhovens Dagblad Lukas van der Storm zijn morgen te gast bij De Ochtend Show to go . De show is vanaf 07.30 uur live te zien op de website en in de app.

De meestgezochte en -gevreesde crimineel Ridouan Taghi is vandaag in Dubai opgepakt. Yelle Tieleman schuift morgenochtend aan om te vertellen over wat we weten over deze aanhouding waar een enorme zoektocht aan vooraf ging.

Verslaggever Lukas van der Storm komt langs in de studio om te vertellen over het vervolg van de boerenprotesten. Woensdag wordt er weer gedemonstreerd, maar of er nog net zoveel goodwill voor de boeren is als voorheen is nog maar de vraag.

Tot slot is striptekenaar Toon van Driel te gast. Zijn tekeningen genaamd ‘De Stamgasten’, op de sportpagina van deze krant, komen morgen letterlijk tot leven op deze site. Met een kerstlied vragen de dieren aandacht voor hun familieleden die in deze periode van het jaar traditioneel sneuvelen.

De handbalvrouwen zetten morgenvroeg weer voet op Nederlandse bodem. Vrienden, familie en fans ontvangen de wereldkampioenen op Schiphol.

Verder in De Ochtend Show to go van morgen: Wat is het woord van het jaar? En de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in Nederland het afgelopen jaar alleen maar groter geworden.

