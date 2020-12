De bal leek donderdagavond in Klagenfurt wel een vijand voor de spelers

De Zuid-Amerikaanse sportzender TyC had deze week een weergaloos mooi filmpje gemaakt, over een versleten Azteca-bal die nog één keer afscheid nam van Diego Maradona.



De bal reisde de halve wereld over. De bal nam eerst de bus naar Buenos Aires. De bal rolde door het hart van het oude Napels. De bal stopte steeds even als hij ergens een herinnering aan Maradona tegenkwam; bij een muurschildering, een foto of een stadion.



De bal zei niets. Het had geen mond of ogen. Het was gewoon een bal die rolde en hobbelde, maar het filmpje was zo subliem gemaakt, dat het leek alsof de bal leefde. Toen de bal bij het familiehuis van Maradona was beland in Villa Fiorito, hield het stil bij de bloemen voor het hekwerk, ontroerd kijkend naar een oude kinderfoto van Diego.



Daarna verscheen er een korte tekst in beeld: ,,Bedankt voor het spelen, vriend. De bal.’’