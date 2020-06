De beschaafde en dwingende toon van Edgar Davids

Joshua Zirkzee maakte zaterdag een vrij ­ongeïnspireerde indruk, maar de tijdelijke vervanger van Robert Lewandowski scoorde knap voor Bayern München. De aanstaande Duitse kampioen speelde een suffe wedstrijd, mijn blik haakte aan de voorpagina van NRC Handelsblad. Hé, een interview met Edgar Davids. Ik begon te bladeren en zette mijn leesbril op. Davids: ,,Ik vind dat iets evident racistisch moet zijn voordat je van racisme kunt spreken. Het kan ook zijn dat mijn persoon iemand niet aanstaat.’’



Wat was dit? Edgar Davids staat nou niet direct te boek als de man van de nuance. Mijn gedachten gingen meteen uit naar 1996, toen hij op het EK Hiddink en Blind schoffeerde. Flauw en voorspelbaar van me. Niet fair, want Davids liet me een tijdje toe tot zijn binnenwereld, ik heb hem goed kunnen doorgronden. On en off the record voerde ik goede, spannende gesprekken met de jonge Davids – en dat lag meer aan hem dan aan mij.

Quote Davids werd – en met hem andere zwarte spelers van Ajax – lelijk onderbe­taald.

Als voetballer was hij meer een doener, als mens meer een denker. Mysterieuze, aardige gozer. Met een bulderende lach bezegelde hij een gevoel voor humor dat ik niet helemaal bevatte. Met zijn 22 jaar was hij al flink belezen. Naast slim was de talentvolle middenvelder dwars of stuurs, een tikje wantrouwend en vooral uitgerust met een gezond ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.

Hij werd – en met hem andere zwarte spelers van Ajax – lelijk onderbetaald. Het zweemde rond 1995 niet naar racisme rond stadion De Meer, het wás racisme. Edgar nam meedogenloos wraak op penningmeester Arie van Os: transfervrij zocht hij zijn heil bij AC Milan en beleefde een schitterende loopbaan, sportief en ­financieel. Hij speelde 73 keer voor Oranje. In NRC Handelsblad zegt hij nu: ,,Na een duel lag ik he-le-maal leeg op de kleedkamervloer. Ik voelde me bevoorrecht en trots dat ik – een donkere Surinamer – voor het Nederlands elftal mocht uitkomen.’’

Edgar Davids wil in het interview niet ingaan op twee pijnlijke momenten. Een botsing in 2011 met Johan Cruijff die beweerde dat Davids alleen maar lid was van Ajax’ rvc ‘vanwege zijn huidskleur’ en voornoemde breuk op het EK in 1996. Davids: ,,Het gaat nu niet om personen, maar om instituties. Niet om het verleden, maar om de toekomst.’’

Quote Het racismede­bat is na de gewelddadi­ge dood van George Floyd niet te stuiten, ook in de sportwe­reld niet.

Het racismedebat is na de gewelddadige dood van George Floyd niet te stuiten, ook in de sportwereld niet. Ruud Gullit, die we kennen als zachtmoedig, een vredesduif, zei in De Telegraaf: ,,Als ik het zo stel, komen er gedachten in me op van: als het niet op een vreedzame manier lukt, moet het dan op een andere manier...? Moet er een revolutie komen? Uit een revolutie komt per definitie iets anders, een ander systeem, andere verhoudingen. Is dat dan nodig voor verandering? Ik schrik van mezelf, dat ik dergelijke gevaarlijke gedachten bij mezelf constateer.’’

Daarmee geconfronteerd verheldert Davids: ,,Als er geen hoop is op verbetering, wordt de onvrede groter. En ja, dan kan het grimmig worden.’’ En: ,,De tijd van praatjes is voorbij. We weten inmiddels wel dat racisme erg is. Het moet nu tot daden komen.’’