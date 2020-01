De geest van Van Bommel is nog overal bij PSV

ColumnColumnist Sjoerd Mossou is van mening dat Mark van Bommel bij PSV niet alleen is ontslagen vanwege de tegenvallende prestaties. ,,Zijn vakmanschap als trainer was nooit het probleem, wel diens karakter. De gemoedelijke familieclub PSV verwerd stilaan tot een soort boksring.”

Het is zoals Toon Gerbrands het ooit verwoordde in één van zijn managementboekjes: ‘Een probleem is pas een probleem als je het niet oplost.’

Raak zinnetje wel, zo in het licht van het heden. Het zal u niet ontgaan zijn: PSV is anno 2020 een ketting van problemen. Een oplossing is nog niet in aantocht, sterker nog, het wachten is op het volgende probleem.

Deze PSV-crisis begon doodgewoon bij slechte resultaten, simpel, want zo gaan die dingen. Maar veel intrigerender: hoe werd deze crisis zo totaal onbeheersbaar, uitgerekend bij dit Brabantse bolwerk van gezond verstand en korte lijnen?

PSV is in amper drie maanden totaal ontwricht geraakt, op onnavolgbare wijze. Hier is meer aan de hand dan wat verloren wedstrijdjes of een beroerd spelersbeleid.

Het wantrouwen sijpelt tussen de kieren. Clubmensen verstaan elkaar niet meer. Supporters bestormen de hoofdingang.

Frappant detail in het verhaal is dat Gerbrands volhoudt dat Mark van Bommel ‘op sportieve gronden’ is ontslagen.

Quote Bijna maniakaal trachtte Van Bommel zijn omgeving te beïnvloeden, te manipule­ren, te sturen, te bespelen, te duwen en te trekken

Dat klopt namelijk maar half. Uiteraard werd Van Bommel ontslagen toen de resultaten almaar slechter werden. Maar de kiem van diens ontslag lag dieper binnen de club.

Van Bommels vakmanschap als trainer was nooit het probleem, wel diens karakter.

Jeugdtrainers, spelers, de trouwe teammanager, de kantinebeheerders op de Herdgang, de medische staf, de technisch directeur: control freak Van Bommel dreef ze niet zelden tot waanzin. Hij daagde ze uit, vrat ze op.

Bijna maniakaal trachtte de trainer zijn omgeving te beïnvloeden, te manipuleren, te sturen, te bespelen, te duwen en te trekken. Kampjes vormden zich van vrienden versus vijanden. Het conflictmodel regeerde.

De gemoedelijke familieclub PSV verwerd stilaan tot een soort boksring, gevuld met mensen die helemaal geen zin hadden om te boksen, maar die subtiel en berekend in het gevecht werden getrokken.

Dat mag geen grote verbazing wekken: als speler was Van Bommel al vaker een splijtzwam dan een verbinder. De PSV-leiding kende de risico’s, op de Herdgang wemelt het van de oud-teamgenoten van Van Bommel, niet bepaald allemaal zijn vrienden.

(Dat Ruud van Nistelrooy zondag pal naast John de Jong ging zitten op het ereterras: beslist geen toeval.)

Gerbrands dacht de jonge coach te kunnen bijsturen, maar de directeur zag de boel voor zijn ogen ontsporen.

Toen Gerbrands het probleem alsnog dacht op te lossen – met ontslag – lag de mand inmiddels vol met rottend fruit. De ingreep was een cosmetische bovendien. Niet een neutrale buitenstaander ging de boel opfrissen, maar hoofd opleidingen Ernest Faber, zelf al jaren lid van de familie.

En dus sudderde de onvrede voort, ongrijpbaar en stilaan onbeheersbaar. De geest van Van Bommel is nog overal in Eindhoven. Iedere PSV-insider zal het bevestigen: zijn lijntjes reiken tot in de kleedkamer, tot op de tribunes, tot aan de onderhandelingstafels. Het is zoals Ronald Waterreus het deze week omschreef bij Ziggo Sport: de kampenstrijd is een loopgravenoorlog geworden.

Van alle managementboeken die Toon Gerbrands ooit schreef, wordt zijn volgende - met afstand - de interessantste.