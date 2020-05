De hyperdemocratische knoop van clubs, bond en competitieorganen: het werkt niet

ColumnColumnist Sjoerd Mossou snapte VVV-leider Klaas Dijkhoff wel. ‘Er zijn zoveel vragen en opdoemende problemen rond betaald voetbal in (lege) stadions, dat het iets potsierlijk heeft: ellenlange discussies voeren over promoties of degradaties, over twintig clubs of juist niet, of over zoiets onbenulligs als een Europees ticket.’