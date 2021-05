De Jonge: tweede helft augustus heeft iedereen tweede prik, 1 september van alle maatregelen af

Volgens de demissionaire minister van Volksgezondheid, die vanochtend te gast was bij WNL op Zondag, is het mogelijk de maatregelen los te laten omdat in de tweede helft van augustus alle Nederlanders van 18 jaar en ouder die dat willen ook hun tweede prik met een coronavaccin hebben kunnen halen. ,,Daarmee zijn we vóór 1 september klaar.” Omdat blijkt dat vooral die tweede prik goed werkt tegen eventuele varianten van het coronavirus kan Nederland er ‘gerust op zijn dat er geen vierde golf komt’, zei De Jonge.