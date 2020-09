De kans dat je met de stem van Virgil van Dijk ooit verkeerd rijdt is nihil

ColumnColumnist Sjoerd Mossou was ook onder de indruk van het filmpje van een coachende Virgil van Dijk tijdens Nederland - Polen (1-0) afgelopen vrijdag. ,,Goedbeschouwd is het een wonder dat er nog geen navigatiesysteem bestaat met de stem van Virgil, want de kans dat je met Van Dijk ooit verkeerd rijdt, is nihil.”

Als Virgil van Dijk geen voetballer was, dan was hij zeer waarschijnlijk een crooner geweest. Virgil had de mensen dan iedere avond vermaakt op een luxe cruiseschip, met een gleufhoed op zijn hoofd, oude liedjes zingend van Ray Charles en Bing Crosby.



Is er ooit een voetballer geweest met een diepere, warmere baritonstem dan Van Dijk? Ik kan het me haast niet voorstellen.

Maandagmiddag plaatste de KNVB een fijn compilatiefilmpje van een coachende Van Dijk (‘Boys! Gelijk schakelen boys!’). Een paar uur later galmden de diepe klanken van Oranje’s aanvoerder tegen het dak van de Johan Cruijff Arena, langzaam vervagend tot een echo. Zelfs in een vrij kansloze wedstrijd tegen Italië (0-1) was het een machtig geluid.

Voetbalwedstrijden zonder publiek zijn lusteloos, maar klein voordeeltje is dat je de spelers feilloos kunt horen. Ze gillen opvallend vaak. In volle vaart klinken hun keelklanken vaak schel en hees. Slechts heel soms brullen ze het uit van opwinding.

Alleen de stem van Virgil van Dijk is altijd in balans.

Johan Cruijff serveerde ooit Gerald Vanenburg genadeloos af als natuurlijk leider, omdat de middenvelder een te hoge stem zou hebben. Dat was lullig van Cruijff, Vanenburg had er jaren last van, maar vermoedelijk had Johan - ook in dit geval - gelijk.

Het is wetenschappelijk bewezen: hoe lager de stem, des te groter de impact op de beslissingen die we nemen. Hoogleraar Casey Klofstad van de universiteit van Miami liet ooit een onderzoek uitvoeren waarbij mannen en vrouwen steeds dezelfde zin uitspraken: ‘Ik verzoek u dringend in november op mij te stemmen.’

Geluidstechnici maakten die woorden vervolgens steeds wat hoger en lager, en Klofstad meette het effect. U raadt het al: hoe lager het timbre van de man, des te meer stemmen.

Virgil van Dijk heeft meer kenmerken van een geboren leider, zijn kop en postuur mogen er ook best wezen, maar zijn stem is doorslaggevend. Was Barack Obama ooit president van de Verenigde Staten geworden met dat bloedirritante stemmetje van Bobbie uit ‘Ernst, Bobbie en de Rest’? Lijkt me sterk.

Met Virgil van Dijk heeft Oranje niet alleen zijn meest charismatische leider van deze eeuw, maar ook de beste spreker, een man die later lekker tekenfilms gaat nasynchroniseren, of die Nat King Cole gaat nadoen in The Voice of Holland.

De kans lijkt me groot dat ze voor het tweede deel van ‘Bruce Almighty’ niet Morgan Freeman vragen voor de stem van God, maar Virgil van Dijk. Goedbeschouwd is het een wonder dat er nog geen navigatiesysteem bestaat met de stem van Virgil, want de kans dat je met Van Dijk ooit verkeerd rijdt, is nihil.

Vergeet dat gezanik over een nieuwe bondscoach. De stem van Virgil van Dijk leidt ons straks de weg naar het Europees kampioenschap - wat ik u brom.

