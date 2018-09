De knallende koppijn van Jan de Jong

Je zal potverdorie maar de directeur van Feyenoord wezen. Heb je jarenlang in het golfslagbadje van de NOS gezwommen, ­beland je plots in een woest mijnenveld, met lucht- en grondtroepen die van alle kanten komen aangestormd, en met een fileermes op de keel.



Je zal maar Jan de Jong heten, wil ik maar zeggen.



Nog dit jaar moet er een definitief ei zijn gelegd over Feyenoord City, het megaproject aan de ­oevers van de Maas, het laatste hoofdstuk in het zo slepende Kuip-dossier (voorlopig althans).



Het is niet eens overdreven: Jan de Jong uit Delft, een man met een heel gewone naam en enigszins merkwaardig haar, staat voor de belangrijkste beslissing in de geschiedenis van Feyenoord en vermoedelijk voor de meest complexe, meest beladen beleidsbeslissing in de historie van het Nederlandse voetbal.



Zal Feyenoord eindelijk in het diepe springen met Feyenoord City, na pakweg vijftien jaar gedoe, gekonkel en geflater? Of durft De Jong de hele boel alsnog af te blazen vanwege te grote risico’s?



Het is een duivels dilem­ma. Afblazen stelt Feyenoord voor een acuut probleem: er ligt nergens een uitgewerkt alternatief voor ­Feyenoord City klaar.



De club heeft zichzelf met zijn impotente stadiondossier al op een gigantische achterstand gezet ten opzichte van Ajax en PSV. Komt er nu wéér geen oplossing, dan wordt die achterstand alleen nog maar groter, minimaal voor de komende tien jaar, terwijl de concurrentie de miljoenen blijft binnenharken.