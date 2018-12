De KNSB doet aan struisvogelpolitiek, het is de weg van de minste weerstand

Door Thijs Zonneveld



Het is de weg van de minste weerstand. Een potje struisvogelpolitiek ook.



Voor de KNSB zou het verhaal over het verdwenen koffertje júist reden moeten zijn voor actie – te beginnen met een eigen onderzoek. Ja, het is lang geleden, 1985. Maar dat is geen reden om het dan maar te laten zitten. Het is een gelegenheidsargument om te stellen dat het verleden niet meer meetelt. Zo denkt de KNSB ook niet als er grote kampioenen worden geëerd vanwege hun prestaties uit een vervlogen tijdperk.



Daarnaast zegt het ook lang niet alles dat een aantal van de betrokkenen ontkent. Die ontkenning kan de waarheid zijn, maar ook een leugen. De schaatsbond weet niet precies met welke bronnen de Volkskrant wel en niet heeft gesproken. Wellicht zijn er mensen die tegen vertrouwenspersonen van de bond méér durven te zeggen (over de schuld én over de onschuld van de betrokkenen) dan tegen een journalist.