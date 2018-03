De meest besproken DWDD-momenten van het jaar

De Wereld Draait Door heeft vandaag zijn laatste uitzending van het seizoen. Het is vaak spraakmakend, maar waarover maakten de kijkers zich het meest druk op social media? Hier de top-10 uitzendingen waar het meest over gesproken werd op Facebook, Instagram en Twitter met de absolute uitschieter op plek 1.

10. Kapsel van Matthijs

Het nieuwe kapsel van Matthijs van Nieuwkerk is op 4 september gespreksonderwerp nummer één op Twitter. Op de meest originele manieren proberen mensen duidelijk te maken dat het geblondeerde haar van de presentator wel een beurt kan gebruiken.

Volledig scherm Het blonde kapsel van Matthijs van Nieuwkerk. © ANP

9. Pechtold

In deze uitzending het debat over het levenseinde met D66-leider Alexander Pechtold en Christen Unie-leider Gert-Jan Segers. Ook was er een item te zien waarin Erik Dijkstra Pechtold vroeg naar zijn penthouse, daar werd vervolgens veel over bericht op social media.

8. Britt

Britt Dekker heeft in De Wereld Draait Door diepe indruk gemaakt met een emotioneel verhaal over haar overleden vader. Met tranen in haar ogen vertelde Britt openhartig hoe de organen van haar dode held zes levens hebben gered. Het ademloos luisterende studiopubliek gaf haar meermaals luid applaus en op sociale media regende het lovende reacties. ,,Je vader is trots op je, dat weet ik zeker!'

7. AIVD

Aan tafel de directeur van de AIVD: Rob Bertholee. Met hem werd de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten behandeld, beter bekend als de Sleepwet.

6. Frans Bauer is de gewone Nederlander

Omdat CDA-leider Buma vaak verwijst naar ‘de gewone Nederlander’, was NRC Handelsblad op zoek gegaan naar deze persoon. De winnaar was te gast bij DWDD: Frans Bauer. Tv-columniste Angela de Jong schreef: 'Ik rolde nog net niet van de bank af van het lachen. Frans Bauer als prototype van De Gewone Nederlander, dat kan alleen de grachtengordel bedenken.' Ook over de Groningse zanger Ede Staal werd veel bericht op social media.

5. Geen Opel!

Het mag ook best om te lachen zijn. De vrij onschuldige ontboezeming van een 12-jarige Ajax-jeugdspeler over de auto van zijn moeder deed het uitstekend bij de kijkers. Lev (12) hoorde dat zijn moeder Ellen Dikker van plan was een nieuwe Opel aan te schaffen, omdat ze tot nu toe zulke goede ervaringen had gehad met het merk. ,,Ja, maar Opel is de sponsor van Feyenoord!’’

4. Boos

Zoals tv-columniste Angela de Jong het beschreef: Vergeet Rico Verhoeven vs. Jamal Ben Saddik. Wie een écht goed gevecht wil zien, moet De Wereld Draait Door terugkijken. Op het affiche: Matthijs van Nieuwkerk en Dolf Jansen. Inzet: Jansens beslissing om zijn ambassadeurschap van Oxfam Novib voort te zetten, ondanks alle aanklachten van misbruik door hulpverleners op missies, zoals een seksfeest op de rokende puinhopen van Haïti. Het vonkte. Aan tafel én online.

3. Waylon

Dit is een zekerheidje in de top-5: Waylon zong vijf dagen lang een nummer in DWDD, waarna hij op dag zes zou melden welk lied hij gaat zingen bij het Songfestival in Lissabon. De bekendmaking van Outlaw in ’Em was op social media het gesprek van de avond.

2. Zwarte Piet

Sinds een paar jaar een heikel onderwerp in ons land en dus een garantie voor opwinding en verontwaardiging. Onder anderen actrices Georgina Verbaan en Anousha Nzume spraken over een campagne met de naam Zwarte Piet is racisme. Aan tafel liep het niet uit de hand, maar de uitzending leidde tot duizenden reacties.

1. Hallo Allemaal

André van Duin maakte een carnavalskraker van de hit ‘Hallo, Allemaal!’ uit De Luizenmoeder. Dit einde van de media-uitzending van de maand januari was met afstand het populairste fragment van het jaar. Vooral op Facebook kreeg het fragment veel likes. Daarnaast werd er veel getwitterd over Britt Dekker, zij vertelde over de zelfmoordpoging van Barbie.