De nederlaag van Ajax kwam niet uit de lucht vallen

Natuurlijk zit Ajax niet meteen in een dip na de nederlaag tegen Willem II. Dat zal toch niemand beweren? Maar deze nederlaag kondigde zichzelf wel een beetje aan. Ajax liet al eerder zien dat het niet altijd even scherp is de laatste competitiewedstrijd voor een duel in de Champions League. Daarnaast mogen we buiten het feit dat Ajax in Europa natuurlijk prima resultaten heeft geboekt ook best eens kijken naar het aantal grote kansen dat de ploeg doorgaans weggeeft. Lille kon in Amsterdam en in Frankrijk zomaar acht keer scoren, maar die ploeg hielp de mooiste kansen om zeep.