De nieuwe duurzame wijk Tuinhof Ameide

KRKTR ProjectontwikkelingTussen Utrecht en Gorinchem, in het prachtige polderlandschap van de rivier de Lek, verrijst Tuinhof Ameide. Een nieuwe groene, duurzame en toekomstbestendige wijk, waarbij alle 22 woningen verbonden zijn met de binnentuin. Ontmoeting, tuinieren in de gemeenschappelijke moestuin en vrij spelen in de natuur staan er centraal.

Rijke Historie

Het mooie Ameide kent een bijzondere historie; in de middeleeuwen was het een pleisterplaats voor handelaren en kooplieden. Floris V verleende Ameide in 1277 stadsrechten, die het tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten twee eeuwen later weer verloor. Toch wordt Ameide ook nu nog liefkozend ‘het stedeke’ genoemd, met een dorpskern met prachtige historische gebouwen, zoals het kleine stadhuis uit 1644 en patriciërswoningen. Ameide wordt omringd door natuurgebied de Zouweboezem, een moeraslandschap en een van de belangrijkste vogelgebieden van Nederland.

Toekomstbestendig

Op de voormalige locatie van basisschool de Kandelaar verrijst over een jaar de natuurrijke wijk Tuinhof Ameide. Een wijk waar elkaar ontmoeten en samen ontspannen, tuinieren en spelen centraal staat. Het wordt een buurt voor iedereen die graag buiten woont, maar dichtbij alle voorzieningen van Ameide. Het wordt een toekomstbestendige buurt met duurzame woningen, een gezamenlijke buurtschuur, moestuin en een natuurspeelplek voor de kinderen. Het hart van de buurt is voor de bewoners, de buitenrand krijgt door beplanting een meer gesloten karakter, uit het zicht van de auto’s.

Nul-op-de-meter

De woningen in Tuinhof Ameide zijn stuk voor stuk duurzaam en worden nul-op-de-meter opgeleverd, dat houdt in dat er door lokaal en op een duurzame manier energie op te wekken de energierekening laag blijft. De woningen zijn uiteraard gasvrij, goed geïsoleerd, voorzien van hoogwaardige installaties zoals balansventilatie, met warmte terugwinning, een luchtwarmtepomp in combinatie met vloerverwarming en -koeling én geïntegreerde zonnepanelen op het dak. Er wordt bewust omgegaan met water en biodiversiteit, onder meer door het opvangen van regenwater in tonnen en nestkasten voor insecten in de gevels.

Natuurlijke materialen

Ook in de architectuur zijn zoveel mogelijk natuurlijke materialen toegepast, die lang meegaan en mooi verouderen. Het metselwerk kan door het click-and-brick systeem zelfs gedemonteerd en opnieuw gebruikt worden. Alle woningen zijn daarnaast voorzien van houten gevelelementen, zoals veranda’s en pergola’s die voor een warme en vriendelijke uitstraling zorgen.

Interesse?

Interesse in een van de nog beschikbare duurzame koopwoningen? Meld je dan nu aan via de website. Na bevestiging van je e-mail, kom je in de account omgeving, hier kun je je als kandidaat opgeven door in het menu het “Digitaal Inschrijfformulier” in te vullen. Wie weet ben jij dan eind 2023, wanneer de verwachte oplevering is, trotse eigenaar van een nieuwe woning in dit bijzondere, duurzame en sociaal gezonde project in Ameide.