De Ochtend Show to go: Indië-herdenking, de zaak Epstein en online daten

Indische Nederlander Susan van der Schoor is donderdagochtend te gast in De Ochtend Show to go. Zij vertelt het verhaal over haar roots tijdens de Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 in Rotterdam. David Vermeulen van datingapp The Inner Circle is te gast over de groei van internetdaten. Presentatoren zijn Anne-Marie Fokkens en Yora Rienstra.

Op verschillende plekken in Nederland wordt donderdag het einde van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië herdacht. Susan van der Schoor draagt bij de herdenking in Rotterdam haar verhaal voor. Ze is zelf Indisch: haar vader was KNIL-militair, haar moeder is Javaans. We spreken ook met historicus Lara Nuberg, die van mening is dat deze dag niet alleen Indische slachtoffers herdacht moeten worden.

David Vermeulen (CEO van datingapp The Inner Circle) is te gast over de het groeiende aantal jongvolwassenen dat online de liefde zoekt. Het taboe rondom internetdaten is inmiddels helemaal verdwenen. Wat is het verschil tussen alle datingapps en hoe krijg je ook ouderen aan het online daten?

Om 8.30 uur is ook verslaggever Sander van Mersbergen te gast. Hij heeft nieuws over de zaak Epstein, de Amerikaanse miljardair die ervan wordt beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt in zijn huizen in New York en Florida. De Amerikaan werd vorige week dood gevonden in zijn cel, vermoedelijk na zelfmoord. Nu beweert een Nederlands ex-model dat ze door een zakenpartner van Epstein is verkracht.

