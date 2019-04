De onbetaalbare buikschuiver van Overmars

Marc Overmars spreidde eerst zijn armen wijd. Daarna begon hij ermee te wapperen, alsof hij Arthur wilde nadoen uit Suske & Wiske (u weet wel, de vliegende broer van Lambik.) Daarna maakte hij een klein a-ritmisch hupje. Overmars sprong iets omhoog – en niet veel later schoof hij, hupsakee, op zijn buikje over het gras van het Allianz Stadium van Juventus, met de handen keurig hoog en de kin in de lucht.