De opmerking van Henk de Jong was boerenslimheid

Volgens Henk de Jong waren we vrijdagmiddag getuige van de ‘grootste schande in de Nederlandse sport ooit’. Dat was mooi robuust gezegd, en Henk meende het, want bij alle omroepen gebruikte de trainer van Cambuur exact die zin, steeds met precies dezelfde intonatie, en steeds voorafgegaan door dezelfde vriendelijke-buurman-Henk-blik (alleen bij de BBC koos hij andere woorden, maar dat kwam omdat Henk toen Angelfrysk sprak: ,,How is that possible? So for us, jaaaa, it is unbelievable’’).



De vraag die overblijft is of het klopt. Was dit, het niet promoveren van Cambuur en De Graafschap na een onnavolgbaar KNVB-pandemonium, inderdaad de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit?