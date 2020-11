De zangeres achter de AD-commercial: ‘Mensen zochten uit wie nou toch dat liedje zong’

Wie regelmatig tv kijkt, hoorde haar stem recent zeker langskomen in haar nieuwe versie van Ding-a-dong . Zangeres Stephanie Struijk (34) is de stem van de AD-commercial. Ze vertelt over haar eigen tekst, haar nieuwe album en waarom ze afstand deed van haar artiestennaam Stevie Ann.

Erger jij je ook altijd zo aan reclame op tv?

,,Haha, ja, dat hebben mensen vaak hè? Ik krijg er veel reacties op, maar gelukkig niet van mensen die zich eraan ergeren. Er waren wel mensen die waren gaan uitzoeken wie nou toch dat liedje zong. Ik merk daaraan dat we momenteel allemaal veel televisie kijken. Ik heb het spotje zelf ook al meerdere keren gezien.’’

Het nummer heet Altijd dichterbij en is op de melodie van Ding-a-dong. Was dat jouw eigen idee?

,,Het AD benaderde me met dat nummer, dat natuurlijk bijzonder is omdat Teach-In er het Songfestival mee won voor Nederland. Ik mocht daar een nieuwe tekst op maken, daar werd ik in vrijgelaten. Met die prachtige melodie en harmonische opbouw van het liedje kon ik wel wat. Het liedje gaat erover dat we nu even door een moeilijke periode moeten en dat dat makkelijker gaat als je dat doet met mensen van wie je houdt.’’

Volledig scherm Stephanie Struijk. © IAMKAT

Je zingt tegenwoordig onder jouw eigen naam, terwijl je met de artiestennaam Stevie Ann al veel had opgebouwd. Waarom koos je daarvoor?

,,Dat was in 2016, terwijl ik met Daniël Lohues een roadtrip maakte door de Verenigde Staten. We zaten ergens in the middle of nowhere, volgens mij in North-Dakota, en we maakten een Nederlandstalig album. Omdat ik het Engelstalige achter me liet, kreeg ik het gevoel dat die naam niet meer klopte. Bovendien voelde ik me er nooit comfortabel bij om me bij iemand voor te stellen als Stevie Ann. Mijn eigen naam was logischer. Daarvoor zat ik bij een groot label, waar ze een naamsverandering niet slim vonden omdat ik inderdaad al bekendheid had als Stevie Ann. Voor mij maakte het wel sense, om een goed Nederlands woord te gebruiken.’’

Je schreef jouw eerste Nederlandstalige album samen met Daniël Lohues, met wie je daarna een tijdje een relatie had. Is hij nog betrokken geweest bij jouw nieuwe album, dat binnenkort verschijnt?

,,Ja, niet zo als bij het vorige, maar een paar nummers hebben we samen geschreven. Ik heb voor dit album ook met anderen samengewerkt. Tijdens de lockdown heb ik met een vriend via FaceTime drie nummers gemaakt, die komen ook op het album. Dat heet Fijn zo, er staan dertien nummers op. Het vorige klonk akoestisch en folky, dit is meer pop, met een bandje.’’

En dan geef je op 12 december ook nog een online kerstconcert?

,,Klopt, ik ben dol op kerst. Vanaf september luister ik al naar kerstmuziek van Ella Fitzgerald. De afgelopen jaren deed ik geregeld een kerstoptreden, vanwege de omstandigheden kan het nu alleen online. En omdat ik de afgelopen drie jaar meer dan honderd huiskamerconcerten heb gegeven bij mensen thuis, leek het me leuk om nu mensen virtueel te ontvangen bij mij thuis. Ik kleed mijn huiskamer in Arnhem gezellig aan en ik word begeleid door twee muzikanten. Als Stevie Ann heb ik zes jaar terug een kerst-EP uitgebracht met een eigen kerstsong en covers, onder anderen van Joni Mitchell. Vorig jaar heb ik een Nederlandse versie gemaakt van 2000 miles van The Pretenders, ik heb inmiddels wel een toffe kerstcollectie waaruit ik kan putten.’’

Volledig scherm © IAMKAT