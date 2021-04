Declaraties? Doe niet zakelijk wat je privé ook niet zou doen

CommentaarVolgens de betrokkenen zelf is er niks aan de hand, maar waarom werd dan een duur advocatenkantoor ingehuurd toen een journalist vragen stelde over het businessclass vliegen van een politiechef?

Het was maar een klein bericht vrijdag. En als het aan de politietop had gelegen, had het het nieuws helemaal niet gehaald. Die hield een verzoek om informatie van het radioprogramma Argos namelijk anderhalf jaar op, en huurde daar zelfs advocatenkantoor Pels Rijcken voor in. Wat blijkt het geval? Politiechef Henk Bril vloog in tweeëneenhalf jaar vijfendertig keer voor zijn werk. Driekwart van zijn vliegkosten ging op aan businessclassreizen, terwijl ‘economy’ de standaard is. Zijn totale reiskosten, inclusief hotels en declaraties, liepen in deze periode op tot meer dan 75.000 euro.

Businessclass vliegen is voor overheidsdienaren bij uitzondering mogelijk, mits goed onderbouwd. Maar toen Bril in 2019 bijvoorbeeld naar Brazilië vloog en een upgrade wilde (van 1900 naar 5600 euro), schreef hij slechts: ‘Graag officieel je akkoord :)’ Zo’n smiley en ook de andere communicatie waar Argos de hand op heeft weten te leggen - ‘Boek maar’ - geven niet het vertrouwen dat bij deze politiedienst verantwoord met overheidsgeld wordt omgesprongen. De Landelijke Eenheid, waar de dienst Landelijke Informatie Organisatie die Bril leidde onder valt, kwam in 2019 trouwens in het nieuws toen agenten klaagden over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag en machtsmisbruik.

Je zou willen zeggen: als je businessclass wilt vliegen moet je in het bedrijfsleven gaan werken. Maar ook daar is dat niet bepaald de standaard. Een goede norm voor declarabele uitgaven is: doe niet zakelijk wat je privé ook niet zou doen. Geef geld van je werkgever niet makkelijker uit dan geld van jezelf. Bril is vorig jaar overigens wel bij de politie vertrokken. Maar niet naar het bedrijfsleven. Hij is nu directeur bij de GGD.

Volgens de politie en Bril zelf is er niks aan de hand. Alles verliep volgens de regels, al zijn die intussen wel aangescherpt. Zal best, maar waarom haalden ze er dan een gerenommeerd advocatenkantoor bij? Om nóg wat belastinggeld uit te geven? Natuurlijk, een politiebaas zal ongetwijfeld zijn buitenlandse contacten moeten onderhouden. Een bredere zitplaats en meer beenruimte kunnen helpen om uitgerust op de plaats van bestemming aan te komen. We willen niet kinderachtig doen. Maar doe dat dan ook niet als je ernaar wordt gevraagd.