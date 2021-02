Denk aan vroeger, vertel erover, maar gebruik het níet om te oordelen

CommentaarVroeger was alles beter. En hadden we het trouwens ook zwaarder. Hou op met dat vergelijken, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

De afgelopen dagen ging het weer veel over vroeger. Toen we ons niet van de wijs lieten brengen door een beetje sneeuw. Toen treinen nog reden en kranten werden bezorgd. Waren Nederlanders stoerder? ,,Mogelijk was het toen ook al niet altijd verantwoord en werd er toch een poging gewaagd”, zei distributiebaas Gerda van der Poel over de tijd dat veel bezorgers op zo’n dag vast kwamen te zitten of onderuit gingen in de sneeuw. ,,Ik ben blij dat mediabedrijven hier nu serieus over nadenken.”

In de coronacrisis komt vroeger ook geregeld langs. Vooral als het over jongeren gaat. Vroeger hadden die op hun twintigste een gezin en moesten ze werken – zijn ze nu niet te fijngevoelig? Deskundige Theo Immers sloeg alarm over jongeren die door de coronamaatregelen risico lopen op een burn-out. Hij zei ,,In de middeleeuwen werden mensen maar 46 jaar oud, vroeger bestond in Nederland kinderarbeid. Vroeger, daar kan ik niks mee.” We hadden zaterdag over zijn onderzoek vollediger kunnen zijn, details over zijn methode haalden de krant niet, maar dit citaat behoeft in elk geval geen toelichting.

Natuurlijk kun je zeggen dat mensen in de zorg of met een dichte winkel het zwaarder hebben. Maar voor hen is er aandacht en praktische hulp. Terwijl als het over het lijden van jongeren gaat, al snel de Tweede Wereldoorlog erbij wordt gehaald. Toen we het allemaal moeilijk hadden. Hou de rug recht, schreef Jan Hoek (95) vorig jaar in een prachtige brief. Niemand doet iets af aan wat de generatie van Jan Hoek heeft meegemaakt. Maar de oorlog is toch niet iets dat anderen ook eens moeten voelen?

Vroeger was het leven zwaarder. En makkelijker. Vroeger kon de juf nog een woning betalen in de buurt van de school. Vroeger kreeg je sneller een vaste baan. Vroeger had je minder files, zaten de treinen niet stampvol. Vroeger kreeg je het meestal elk jaar een beetje beter. Vroeger is voorbij. Denk eraan terug, vertel erover, maar gebruik het niet om te oordelen. Vroeger had je trouwens Boudewijn de Groot. Die zong: ‘Degene die steeds omkijkt, die valt op zijn gezicht.’