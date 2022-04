Deze loterij draagt bij aan duurzame gezondheidszorg voor jong en oud

StartpaginaVoor een gezonder en vitaler Nederland wordt er dag en nacht gewerkt door vooruitstrevende goede doelen-organisaties in de gezondheidszorg. Ze kunnen alle steun die er is hard gebruiken, en jij kunt daar ook je steentje aan bijdragen. Met de nieuwe gezondheidsloterij Startlot bijvoorbeeld.

De Startlot Loterij is een samenwerking tussen Startpagina en Care-a-Lot, dé gezondheidsloterij van Nederland. Deze loterij draagt bij aan een duurzame gezondheidszorg voor jong en oud. Als loterij-deelnemer maak jij elke maand kans om 1 miljoen euro te winnen, terwijl de goede doelen en organisaties door jouw deelname altijd winnen. Jij doneert namelijk elke trekking direct aan het door jou gekozen doel. Klinkt als een perfecte win-win situatie toch?

Ben je benieuwd welke doelen je bij de Startlot Loterij allemaal kunt steunen? Wij zetten de zes opties voor je op een rij.

1. Team Alzheimer

Alzheimer is een steeds groter wordend probleem in Nederland en wordt ook wel gezien als de epidemie van de toekomst. Er zijn al meer dan 280.000 mensen met dementie en dit aantal blijft jaarlijks toenemen. De ziekte van Alzheimer is nog niet te genezen, maar in het Alzheimercentrum Amsterdam wordt keihard gewerkt aan onderzoek naar oorzaken die kunnen leiden tot dementie. Bij de Startlot Loterij kun je meespelen om Stichting Team Alzheimer te steunen om zoveel mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar een oplossing.

2. Voeding Leeft

Voeding Leeft zet zich in voor het ontwikkelen van digitale en fysieke leefstijlprogramma’s voor iedereen die zijn gezondheid wil verbeteren. Dit kan gaan om mensen die gewoon gezonder willen leven, maar ook om mensen met diabetes type 2 of ex-kankerpatiënten die hun gezondheid door onder andere voeding willen verbeteren. Voeding Leeft ontwikkelt en exploiteert deze programma’s samen met wetenschappers, artsen, gezondheidsfondsen en andere professionals. Helaas kost het wetenschappelijke onderzoek en het samenstellen van zo’n programma veel geld. Hier kun jij bij helpen.

3. Het Huidfonds

De huid is het grootste orgaan van het lichaam en krijgt bij veel mensen nog veel te weinig aandacht. Het Huidfonds zet zich in om het belang van een gezonde huid meer onder de aandacht te brengen. Niet alleen omdat onze huid een grote impact heeft op hoe we ons voelen en hoe anderen ons zien, maar ook omdat er veel gezondheidsproblemen in de huid kunnen ontstaan. Het Huidfonds zet zich daarom in voor drie doelstellingen: het voorkomen van huidaandoeningen, betere zorg voor mensen met huidaandoeningen, en acceptatie van de huid die ‘anders’ is. Wil jij bijdragen aan deze drie doelen?

4. Stichting ALS Nederland

ALS is een ziekte waar nog steeds veel over onbekend is. Ondanks het wereldwijde onderzoek is de levensverwachting van patiënten, waarvan er zo’n vijftienhonderd in Nederland zijn, drie tot vijf jaar. Stichting ALS Nederland wil daar verandering in brengen door het wetenschappelijk onderzoek voort te zetten en ontvangen hier geen overheidssubsidies voor. Liesbeth de Groot, werkzaam bij Stichting ALS Nederland, vertelt: “Om de oplossing voor de dodelijke ziekte ALS te vinden is nog veel onderzoek nodig, dit vraagt een lange adem. Dankzij de inkomsten uit de Startlot Loterij kunnen wij meerjarige onderzoeksprojecten financieren. Want er is geen tijd te verliezen.” ALS Nederland is volledig afhankelijk van donaties - donaties die jij kunt doen door mee te spelen met de Startlot Loterij.

5. Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS. Ze doen dit onder andere door wetenschappelijk onderzoek, het bieden van fysieke en mentale coaching aan mensen met MS, het geven van voorlichting en bijdragen aan een betere kwaliteit van de zorg. Ze hebben hiervoor genoeg financiering nodig. Als jij daar aan wilt bijdragen, kun je het MS Fonds selecteren als jouw goede doel.

6. Support Casper

Het laatste goede doel waar de Startlot Loterij zich voor inzet is Support Casper. Alvleesklierkanker is de op één na dodelijkste vorm van kanker. Jaarlijks krijgen drieduizend mensen de diagnose alvleesklierkanker, en negentig procent van deze patiënten overlijdt binnen een jaar. Om hun kans op genezing te vergroten is er dringend meer onderzoek nodig naar een behandeling. Om dit mogelijk te maken, heeft de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker de campagne Support Casper opgezet. Door de campagne te steunen, draag jij bij aan de financiering van klinisch-wetenschappelijk onderzoek.

Welk goed doel ga jij steunen?

Voor slechts vijf euro per maand speel jij al mee met de Startlot Loterij en maak je - met een winkans van één op vijf - kans op geweldige prijzen, terwijl je ook nog eens jouw favoriete goede doel steunt. Steun de zorg en speel mee.