Dick Advocaat is beter dan ooit

In 1994 zag Dick Advocaat er ouder uit dan nu. Zijn haar was nog mooi kastanjebruin, daar lag het niet aan. De bondscoach van Oranje had het haar boven zijn linkeroor lekker lang laten groeien, om het ’s ochtends voor de spiegel in één soepele beweging naar rechts te kammen, zorgvuldig over de kale schedel heen. De ‘overkam’, kortom, een klassieker in het kappershandboek voor kalende mannen. Bobby Charlton en Dick Advocaat gelden tot op de dag van vandaag als de absolute trendsetters van het genre, in een tijd dat kaal werd gezien als iets wat je ontkennen moest. Je leek jonger dankzij de overkam, zo was de gedachte. Het tegendeel was waar.