Dick Lukkien, wondertrainer zonder nominatie

Ruim dertig tips over gedode vrouw in Schevening­se Bosjes

9:35 De politie heeft ruim dertig tips ontvangen over de 56-jarige vrouw die afgelopen zaterdag dood werd gevonden in de Scheveningse bosjes in Den Haag. De tips kwamen binnen nadat er dinsdagavond aandacht werd gevraagd voor de zaak in het tv-programma Opsporing Verzocht.