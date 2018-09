Die opstelling van Ajax, dan is er een steekje los aan je

Wat kunnen Ajax-mensen toch trots zijn. Erik ten Hag zei direct na de beschamende 3-0 nederlaag tegen PSV dat hij met Frenkie de Jong de beste keuze had gemaakt. Hij refereerde nog aan de wedstrijd tegen AEK. ,,Met Frenkie stond het goed. Dat is Champions League.’’



Onzin natuurlijk. Tegen AEK (nummer 125 van Europa) speel je geen Champions League. Tegen Benfica en Bayern speel je Champions League. En trouwens, in de eerste helft tegen AEK maakte Frenkie de Jong een paar grote fouten, het liep voor geen meter.



Frenkie de Jong is geen verdediger, hij is middenvelder. Wil je eigenwijs zijn en ’m per se ‘op 4’ opstellen, dan moet je op het middenveld een goed verdedigend blok hebben. Van Bommel-Nigel de Jong of Hendrix-Rosario.



Ten Hag zei nog: ,,Bij Ajax gaan we uit van voetbal.’’ Niet alleen trots, ook nog kleindenkend.