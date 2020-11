Die spotprent kan best in de klas. Dat bepaalt de leraar

CommentaarHet onderwijs is de plek waar we ongeacht onze afkomst, huidskleur of portemonnee, leren en definiëren wie we zijn. Daar passen spotprenten bij, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Het ging wat verloren in het wereldnieuws, maar in Rotterdam zit een leraar thuis omdat hij bedreigd wordt vanwege een spotprent in de klas. De prent hangt er al jaren, maar is deze week door een leerling gefotografeerd en via sociale media verspreid. Dat leidde tot heftige reacties onder islamitische Nederlanders. En tot bedreigingen aan het adres van de betreffende docent. En wat zeggen de leerlingen in een reactie? Sneu voor de docent, een aardige man, maar die spotprent had er natuurlijk niet moeten hangen.

Hier gaan een paar dingen helemaal fout. In Frankrijk is een geschiedenisleraar op straat onthoofd vanwege zo’n spotprent. Ophitserij via sociale media speelde een kwalijke rol. Om dan direct na de herdenking in de klas zo’n foto te maken (door een kind) en te verspreiden (door volwassenen) is bewust een docent in gevaar brengen. Inmiddels horen we dat in Den Bosch hetzelfde is gebeurd. We kunnen dertienjarigen weinig verwijten, maar hun ouders wel. Voeden zij hun kinderen op volgens de normen en waarden uit hun land van herkomst, of volgens de normen en waarden van hun land van toekomst?

Die prent misstaat niet in een klas. Het is géén belediging van de profeet Mohammed, die staat er niet op. We zien een journalist van Charlie Hebdo die, hoewel net onthoofd, zijn tong uitsteekt naar de jihadist die nog met bebloed zwaard voor hem staat. ‘Onsterfelijk’, staat eronder. Cartoonist Joep Bertrams maakte hem direct na de aanslag op het satirische weekblad en kreeg er in 2015 de Inktspotprijs voor. De kracht van het vrije woord. In Nederland vinden we dat belangrijk. De koning, de premier, God of de profeet, je mag ze in vrijheid aanbidden, en je mag er in vrijheid grappen over maken.

En dat leren we op school, juíst op school. Het onderwijs is de plek waar we ongeacht onze afkomst, huidskleur, geaardheid of portemonnee, leren en definiëren wie we zijn. School leert ons rekenen en taal, maar ook burgerschap. Het is de plek waar wordt overgedragen wat het is om Nederlander te zijn. Dat leraren die daar hun best voor doen worden bedreigd, is onacceptabel. Meer praten en luisteren kan een antwoord zijn. Wijken niet.

Volledig scherm De cartoon van spotprenttekenaar Joep Bertrams van een onthoofd figuur met een Charlie Hebdo-shirt aan, dat uit zijn nek nog zijn tong uitsteekt naar zijn Islamitische beul. Onder de cartoon staat de tekst ‘onsterfelijk’. © ANP