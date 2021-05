Dim (20) overleed aan cocktail van acht soorten drugs: ‘Als ik 10 miljoen win, begin ik eigen afkickkliniek’

,,Herman liep de tuin in en zei alleen maar: ‘Dim is dood’. Ik rende gillend naar boven. Daar lag hij in bed met een tevreden glimlach op zijn gezicht.



,,We hebben altijd alles voor Dim gedaan, alleen opsluiten ging ons te ver. Als oudste van vijf voelde hij zich verantwoordelijk voor zijn broertjes en zusje. Hij was slim, gevoelig en altijd op zoek naar uitdagingen. Hij was verknocht aan Braziliaans jiujitsu, voetbal en skaten, had veel vriendjes en was populair bij de meisjes. Door drie jaar gekleuterd te hebben, was Dim met veel dingen vroeg. Hij zat nog op de basisschool, toen hij een sigaret rookte en met zijn eerste vriendinnetje thuiskwam.



,,Door zijn hoge citoscore kwam hij op het vwo terecht in een 3D-klas voor getalenteerde leerlingen op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. De eerste twee schooljaren vlogen voorbij. Hij hoorde bij de stoerdere kinderen van de klas.