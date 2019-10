Dit Feyenoord zakt steeds dieper weg

Update Meerdere gewonden bij schietpar­tij in Veldhoven, slachtof­fers vluchten politiebu­reau in

1:09 In Veldhoven is vanavond meerdere keren geschoten. Daarbij zijn zeker drie mensen gewond geraakt, van wie één ernstig. Twee van hen werden in verschillende auto’s gevonden. De derde meldde zich samen met enkele getuigen op het politiebureau in Veldhoven, om zich in veiligheid te brengen.