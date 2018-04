Dit is de man aan wie we vanille te danken hebben

In 1829 werd hij als slavenzoon geboren op het Franse eiland Réunion, ten oosten van Madagaskar in Afrika. Edmonds leven begon zwaar: tijdens de bevalling overleed zijn moeder en al jong werd hij aan het werk gezet op de vanilleplantage van zijn Franse eigenaar.



Vanille! Wie laat zich niet bedwelmen door de intense, zoete geur en de gecompliceerde smaak van gedroogde gefermenteerde vanillevruchten? Toch is de teelt van vanille-orchideeën helaas uitermate moeilijk.



De plant komt oorspronkelijk uit Mexico, waar insecten helpen bij de bevruchting. Pogingen om elders in de wereld peulen te verbouwen, mislukten jammerlijk, want de insecten in andere gebieden waren niet in staat te helpen bij de voortplanting. Het gevolg was dat alle vanillestokken in den vreemde stierven.