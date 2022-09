Dit kan op een uitvaart: ontdek het bij open dag Natuurbegraafplaats Zomerlanden

De eerste inspiratiedag

Op de normaal zo rustige begraafplaats is zaterdag 24 september van alles te beleven. Lida, werkzaam op de natuurbegraafplaats, benadrukt waarom de Inspiratiedag zo’n mooi evenement is: “De meeste mensen denken pas na over de invulling van een uitvaart als het verdrietige moment daar is. Onze inspiratiedag biedt een middag om eens rustig te oriënteren. Om te zien wat er allemaal kan en bij je past. Zo laagdrempelig mogelijk en niet zwaar beladen. We hopen mensen te inspireren, met elkaar in contact te brengen en te laten nadenken over hun eigen wensen.”

Het programma

De eerste inspiratiedag van Zomerlanden staat voornamelijk in het teken van ‘lokaal en duurzaam’. Op de informatiemarkt rondom het ontvangsthuis van de begraafplaats staan diverse kramen waar je inspiratie kunt opdoen op het gebied van sprekers, rouwbegeleiding, kisten, urnen, rouwvervoer, muziek, de laatste zorg en bloemen. Ook zijn er verschillende demonstraties die o.a. laten zien hoe je een wade kunt vouwen en hoe een kist wordt gemaakt. Uiteraard kom je ook alles te weten over natuurbegraven en maak je kennis met de medewerkers van Zomerlanden. We geven rondleidingen over de natuurbegraafplaats, eventueel met een elektrische wagentje voor mensen die slecht ter been zijn.

De eerste natuurbegraafplaats van Zuid-Holland

Zomerlanden is nu een jaar geopend. Het is de eerste, grote natuurbegraafplaats van de Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland. Het oeverbos in Heinenoord bestaat deels uit een oud loofbos, maar kent ook veel open plekken met een bloemenweide en jonge bomen. Zomerlanden is daardoor ook een fijne plek om een frisse neus te halen of de rust van de natuur op te zoeken.

Natuurbegraven

Anders dan op een traditionele begraafplaats, kies je hier een eigen plekje in de natuur met eeuwigdurende grafrust. Je vindt hier geen grafstenen of zerken, maar slechts een sobere, natuurlijke grafmarkering. Medewerker Paula: “De combinatie van eeuwigdurende grafrust en de troostrijke natuur spreekt mensen aan. Mensen kiezen hier zelf de plek waar ze zich prettig bij voelen. Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over verlenging van grafrechten of onderhoudskosten. Dat geeft duidelijkheid en rust.”

Toegang is gratis

Je bent van harte welkom op zaterdag 24 september van 11.00 tot 16.00 uur bij het ontvangsthuis aan de Boonsweg 117 in Heinenoord. Toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig, maar wel gewenst via de website: www.zomerlanden.nl. Voor meer informatie kunt je contact opnemen via e-mail en telefoon.