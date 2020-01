Doe een beetje rustig aan over die Beneliga

VIDEO Zorgwekken­de beelden uit 'spook­stad' Wuhan: mensen bewuste­loos op straat, chaos in ziekenhui­zen

6:27 Zieke mensen die bewusteloos op straat liggen, een ongeziene chaos in ziekenhuizen, hulpverleners in beschermende pakken die handen tekortkomen: de beelden die op sociale media circuleren van de toestand in de Chinese miljoenenstad Wuhan zijn zeer verontrustend te noemen. Het coronavirus heeft nu al 26 doden geëist, meer dan 900 mensen zijn besmet geraakt. Dertien steden zijn afgesneden van de buitenwereld, ruim 43 miljoen inwoners leven daardoor in quarantaine.