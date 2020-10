Doe je verhaal! Nieuwe liefdes en vriendschappen in coronatijd

LezersoproepIn coronatijd vallen we terug op oude vrienden, buren en dierbaren. Maar ook nieuwe contacten zijn welkom. Heb jij in het afgelopen jaar kans gezien tóch iemand te ontmoeten op wie je (smoor)verliefd werd? Bleek iemand in de buurt opeens goud waard of is er op een andere manier een bijzondere vriendschap ontstaan? Vertel ons dat alsjeblieft in circa 200 woorden. Stuur je mail voorzien van naam en contactgegevens vóór 1 november naar weekend-dpn@persgroep.net onder vermelding van: Ik vind jou top. Een selectie van de inzendingen publiceren wij in ons zaterdagmagazine.