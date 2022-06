“Donderdag is Selvi-dag”

Bahar’s vader, Shafi, is blij met de steun van Selvi: “Bahar is erg druk en heeft eigenlijk voortdurend aandacht nodig. Na schooltijd moet er echt iemand thuis zijn om haar op te vangen. Met onze banen lukt dat niet altijd. Even een oppas inschakelen is geen optie. Daarom is het fijn dat Selvi ons op de donderdagen ondersteunt. Ze is vertrouwd en weet heel goed hoe ze met Bahar om moet gaan. Dat geeft rust en ademruimte, voor mijn vrouw en mij, maar ook voor onze zoon, die ook veel verantwoordelijkheid draagt.”