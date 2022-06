Door beschildering een persoonlijke uitvaartkist

Barbara UitvaartverzorgingVandaag de dag wordt steeds meer aandacht besteed aan het creëren van een persoonlijke uitvaart. Een uitvaart waar de overledene in te herkennen is: het beluisteren van de favoriete muziek van de overledene tijdens een uitvaartdienst of het serveren van zijn/haar favoriete hapjes tijdens de condoleance.

Persoonlijke uitvaartkist

Er is tevens een enorm aanbod aan verschillende kisten waarmee je de uitvaart persoonlijker maakt. Of het nu gaat om een crematie of een begrafenis, er zijn veel mogelijkheden. Heb je bijvoorbeeld wel eens gedacht aan het (laten) beschilderen van de kist?

Een kist wordt namelijk vaak als kil en verdrietig ervaren. Echter, ook een uitvaartkist kun je persoonlijk maken door deze te (laten) beschilderen. Bepaalde kisten lenen zich daar goed voor. Je kunt dit zelf doen of in opdracht laten doen.

Zelf met verf aan de gang

Als je het zelf doet verf je de kist van jouw dierbare naar jouw eigen smaak. Het kan ook onderdeel zijn van een afscheidsritueel. Zo kan bijvoorbeeld iedereen die op rouwbezoek komt, een tekening of persoonlijke boodschap achterlaten op de kist. Met name voor kinderen kan het beschilderen van de kist een mooie en bijzondere manier zijn om afscheid te nemen. Een handafdruk op de kist is hier een voorbeeld van.

Beschildering door een kunstenaar

Je kunt de kist ook in opdracht laten beschilderen door een kunstenaar, die de uitvaartkist dan verandert in een waar kunstwerk. Op verschillende plekken in de stad Utrecht vind je prachtige muurschilderingen van de Utrechtse kunstenaar JanIsDeMan. Niet gek dat hij zijn skills ook op uitvaartkisten tot uiting wil laten komen, als unieke meerwaarde bij een persoonlijke uitvaart. Barbara Uitvaartverzorging en graffitikunstenaar en muurschilderaar JanIsDeMan zijn daarvoor een unieke en exclusieve samenwerking aangegaan.

Hoe zou dat in zijn werk gaan? Mensen die weten wanneer ze gaan overlijden kunnen meedenken over de kunst op hun kist. JanIsDeMan zal dan, in overleg met de familie, een ontwerp maken voor een exclusieve uitvaartkist.

Voor nadere informatie óf het maken van een afspraak voor het beschilderen van de kist door JanIsDeMan kun je contact opnemen met Barbara Uitvaartverzorging (030-2966666, info@barbarauitvaart.nl).

JanIsDeMan is het pseudoniem van graffitikunstenaar en muurschilderaar Jan Heinsbroek (circa 1984), die vooral actief is in Utrecht. Heinsbroek begon met graffiti in 1997. In 2012 schilderde hij een huwelijksaanzoek op een muur aan de Herenweg/ hoek Monicahof. Deze schilderde hij in 2017 over met het woord Utrecht, alsof deze uit steen waren gebeiteld.

De muurschildering aan de Amsterdamsestraatweg van een boekenkast die Heinsbroek met Deef Feed maakte in 2019 gaf hem internationale aandacht waardoor hij ook boekenkasten mocht schilderen op muren in Londen en Boulogne-sur-Mer.

