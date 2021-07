Droomzomer vol mooie plannen? Jammer dan

video Deze Bert en Ernie wonen niet in Sesam­straat maar in Maassluis: ‘Sommigen geloven het gewoon niet’

17:50 Het mysterie is opgelost: Bert en Ernie leven niet in Sesamstraat, maar zijn getrouwd en wonen in een appartement in Maassluis. Het stel is al 45 jaar samen, net zo lang als de Nederlandse versie van het bekende muppetduo.