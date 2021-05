Drukte bij Transavia: ‘Onze website is ontploft’

Nog weinig ‘geel’ maar zomervakan­tie lonkt; Eindhoven Airport verwacht flink drukker hoogsei­zoen dan vorig jaar

27 mei EINDHOVEN - Een baai opzoeken op Ibiza of Mallorca, genieten in Portugal of toch een stedentrip naar Ierland? Nu de internationale reiswereld langzaam wordt heropend, maakt Eindhoven Airport zich ondertussen op voor een drukkere zomer. De luchthaven verwacht in elk geval meer vliegtuigen dan in de zomer van 2020. Maar ‘vrij reizen’ lijkt voorlopig vooral voor wie volledig is gevaccineerd.