Duncans oma Korrie wacht op Schiphol: ‘Ik wil hem even knuffelen’

Oma Korrie heeft een groen klapkrukje meegenomen. Want ze zal nog wel even moeten wachten voor ze haar kleinzoon - sinds gisteren winnaar van het Songfestival - vanavond in de armen kan sluiten. Oma Korrie zit al sinds kwart voor twee achter het hek,. ,,Ik wil hem straks natuurlijk even knuffelen”, zegt ze.

Morgen wordt ze 82. Ze had geen beter verjaardagscadeau kunnen wensen. Ze is zo trots, zegt ze, zo verschrikkelijk trots. En dat ze daarom tot zeker half zeven zal moeten wachten voor kleinzoon Duncan de aankomsthal binnen zal lopen, doet haar niks. De emoties zitten nog steeds hoog bij oma Korrie en de rest van de familie die zich bij het hek verzamelt. Achternicht Monique veegt haar tranen weg. ,,Ja, vannacht zijn er ook heel wat tranen gevloeid.”

De familie was ‘stiknerveus’. Natuurlijk, de bookmakers waren positief over Duncan. Maar zou die voorspelling echt uitkomen? ,,We hadden natuurlijk gehoopt dat hij zou winnen maar toen zagen we het resultaat van de vakjury. Eerst stond hij op 5 of 6 en toen toch op 3. Maar dan moet het publiek nog. En dan eindigt Noorwegen ineens hoog. De emoties schoten alle kanten op”, beschrijft achterneef Marcel.

En dus kunnen ze niet wachten op Duncan. Deze familieleden volgen hem overal, sinds de lokale talentenjacht Brielle’s Got Talent, vertellen ze. ,,Elke keer als ik hem op de radio hoor, zet ik ‘m hard. Het lijkt wel of zijn lied steeds weer een beetje mooier wordt”, glundert oma Korrie.

Volledig scherm Fans wachten op Schiphol op de aankomst van Duncan Laurence. © AD

De familieleden waren vandaag niet de eersten. Want al om tien uur vanmorgen settelden vijf fanatieke Duncan-fans zich met de rug tegen het hek, na een heel korte nacht. Want wat waren ze uitzinnig na de zege van hun held, die ze al een tijd op de voet volgen. ,,Het was echt zo spannend’’, zegt de 17-jarige Lois uit Den Haag. ,,En toen gingen ze ook nog enorm rekken. Het deed gewoon pijn.’’

Maar toen de winst van Duncan daar was, ging het dak eraf, en hebben de buren haar waarschijnlijk wel gehoord. ,,We begonnen keihard te gillen. Daarna zijn we nog een rondje door Den Haag gaan rennen’’, zegt Lois. Haar vriendin Fabienne (15) uit Rotterdam: ,,We hoorden mensen in de kroegen nog Arcade zingen.’’

De groep van vijf kent elkaar via concertbezoeken. Alle vijf zijn ze groot fan van Duncan, die ze volgen sinds zijn verschijning in tv-programma The Voice. En nu hij in één klap een internationale ster is geworden, zijn ze zo trots dat ze hem vandaag live willen feliciteren met zijn zege. En ze móesten vooraan staan. ,,Dat is een soort sport’’, zegt Bjarn (18) uit Bodegraven. Lisa: ,,Als we het dan toch doen, doen we het goed.’’

Al urenlang hangen ze inmiddels rond op de luchthaven. Slenterend tussen vertrekhal 3 en 4, want het was nog even onduidelijk waar de winnaar zou aankomen. Inmiddels hebben ze een spandoek opgehangen (‘We were always a losing game till you came’) en een vlag gemaakt. En lekker bijgekletst. ,,Zo vaak zien we elkaar niet, want we wonen niet bij elkaar in de buurt’’, zegt Loes (18) uit Enschede.