Het ene jaar wordt Veltman geboren, 't andere jaar De Ligt

Louis van Gaal zei ooit: kwaliteit is het uitsluiten van toeval. Mooie zin, klinkt lekker, en er zit een kern van waarheid in bovendien.



Het is de filosofie van Louis in een notendop, toch is er één probleempje. Toeval is overal in sport, en al helemaal in voetbal. Denk je net een steelpannetje te hebben gevonden om alle druppeltjes toeval in op te vangen, begint het toeval verderop uit het dakraam te lekken.



Soms is het toeval klein en lullig: een balletje binnenkant paal, een discutabele strafschop. Soms is het toeval ietsje groter: Denzel Dumfries die eerst bij de amateurs van Barendrecht speelt, en die vier jaar later opeens het rechtsbackprobleem van het Nederlands elftal heeft opgelost.



Het meest onbegrijpelijk is toeval als het een complexe samenloop van dingen omvat: een crisis die plots losbarst, en daarna weer verdwijnt.



Het Nederlandse voetbal heeft de weg omhoog weer gevonden, zo kunnen we wel voorzichtig stellen. Oranje presteert weer, Ajax en PSV doen het aardig in Europa. De diepste crisis is zogezegd voorbij.



Dat is best wel gek, want pakweg een jaar geleden zaten we er nog middenin. We zaten zo muurvast in onze ellende, dat we wanhopig op zoek gingen naar verklaringen, uw eigen krant niet uitgezonderd. Ons falen moest en zou een reden hebben.