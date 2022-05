Echte Vikingen, hier bestaan ze nog

Levende geschiedenis in Ribe

Marcel is een van die Vikingen. Deze Viking kun je zomaar treffen in het Ribe VikingeCenter gelegen in het Deense Waddenzeegebied. Hij vertelt aan iedereen – ook in het Nederlands – graag dat er veel misverstanden rondom Vikingen bestaan: “Ze hadden geen hoornen op hun helmen en ze heten eigenlijk Noormannen. Vikingen zijn als het ware de marine, de zeevaarders, en waren bovendien handelaren en ontdekkingsreizigers.”

Vikingen van nu

Van het hedendaagse Ribe stap je 1300 jaar terug in de tijd zodra je de poort van het Ribe VikingeCenter binnengaat: the place to be als je alles wilt weten over het Vikingen leven. Het is een compleet dorp. Je ziet hier onder anderen hoe ze woonden, wat ze aten en hoe ze hun wapens maakten. Marcel en zijn vrouw delen de gezamenlijke interesse van het naspelen van de geschiedenis: re-enacting.

Al 18 jaar wonen ze in de zomer een paar weken in het VikingeCenter dorp en vermaken ze bezoekers met hun acteerspel. Hun kleding, de materialen waarmee ze werken, ingrediënten om te koken: alles zo goed als mogelijk zoals toen. “Heel soms, maar echt heel soms, spelen we een beetje vals”, antwoordt Marcel op de vraag of dit ook geldt voor vuur maken.

In de voetsporen van de Vikingen

Dat Ribe ooit belangrijk was voor de Vikingen en startte als eerste stad van Denemarken, is geen toeval. “Ribe ziet eruit als in een sprookje. Alsof Hans Christian Andersen elk moment ten tonele kan verschijnen”, vindt Marcel. “Er is leuke horeca, je kunt er goed winkelen en in het oude centrum staat zowat geen huis recht. Er is ook een heuse Dom uit de 12e eeuw te bewonderen. De stad heeft iets. En de historie, die spat er vanaf.”

Wie er een stadstour bij schemering maakt met ‘The Old Watchman’, krijgt heel wat (gruwelijke) geschiedenis voorgeschoteld. Ondanks dat, is dit een échte aanrader om te doen. Sterke verhalen over heksenverbranding en een stadsbrand in 1580. Ook verhalen over walvisjagers en de eeuwige strijd tegen het water passeren de revue. Een eet tip van Marcel, bezoek restaurant Sælhunden.

Volledig scherm Ribe is de oudste stad van Denemarken. Naast historie biedt het Ribe van nu volop bezienswaardigheden en gezellige (winkel)straatjes. © FlyingOctober

Tastbaar verleden

Eens was Ribe de handelsplek voor de Vikingen. Toen Denemarken zich tot het christendom bekeerde, ontstond er een nieuwe nederzetting en raakte de plek waar de Vikingen woonden buiten gebruik. Op die plek prijkt inmiddels het Ribe Vikinger-museum, waar je met de gevonden gebruiksvoorwerpen en tentoonstellingen een beeld kunt vormen over de Vikingen en hun manier van leven.

Je krijgt er uitleg over runen, het schrift van de Vikingen dat ze in hout en steen kerfden. Toch schreven ze weinig over zichzelf en zijn er niet heel veel voorwerpen teruggevonden. “Dat maakt de speurtocht naar het verkrijgen van een completer beeld over hun leven zo boeiend. Die kleine puzzelstukjes leggen, dat is fascinerend”, licht Marcel toe over hoe bijzonder het is dat deze kennis hier is.

Voor kinderen is het museum ook een plek om te spelen. Ze mogen in de Vikingboot en de grote speelruimte met verkleedspullen is favoriet.

Volledig scherm Ribe is de toegangspoort naar Nationaal Park de Waddenzee en de prachtige Waddeneilanden: Fanø, Rømø en Mandø. © FlyingOctober

Waddenzee

Die Vikingen wisten wel wat ze deden toen ze hun vesting plek uitkozen. Ribe ligt op slechts tien kilometer van de Waddenzee, tegenwoordig het grootste Nationaal Park van Denemarken. Als parels aan een ketting liggen hierin de Deense Waddeneilanden Fanø, Rømø en Mandø. Alle drie de eilanden hebben een eigen karakter en een even zo bijzonder eilandleven. Ga net als de Vikingen op ontdekkingsreis en ontdek ze alle drie.

