“Een maatje kan zorgen voor beweging”

Stichting HandjehelpenWillem (11) is een thuiszitter. Hij gaat al drie jaar niet volledig naar school. Een pittige periode, waarin een maatje via Handjehelpen wat lucht bracht.

Willems moeder vertelt: “Willem was altijd al slim en gevoelig. Toen hij in groep vijf veel onrust trof, kreeg hij last van paniekaanvallen en wilde hij niet meer naar school. Met veel pijn en moeite, brachten we hem alsnog. Dat resulteerde in veel emotionele ontregeling.

Na veel onderzoek bleek Willem uitzonderlijk hoogbegaafd te zijn, met een creatief profiel. Hij leert niet “schools” en was “op” door het aanpassen aan onderwijs dat hem niet paste. We zochten naar meer passend onderwijs. Verschillende scholen volgden. Willem startte steeds vol goede moed, maar altijd liep het spaak. Voor hoog intelligente en -gevoelige kinderen bestaat geen passend onderwijs, weten we inmiddels.

De situatie trok een zware wissel op ons gezin. Het halen, brengen en dagen vullen vroeg veel van ons als ouders en ook onze dochter leed eronder. Willem was vaak somber; soms kregen we hem letterlijk niet van de bank. Hij wilde zo graag een plek waar hij paste, maar die was er niet.

Volledig scherm Foto ter illustratie

Gewoon Willem

De inzet van een maatje via Handjehelpen bracht wat lucht in de situatie. Een maatje gaat simpelweg naast je staan en sluit aan bij wat nú nodig is, wat wel kan. Juist zo iemand kan zorgen voor beweging. Even de deur uit, iets leuks doen. Het lijken kleine stapjes, maar het zijn enorme processen. Dat een maatje daarbij kan helpen is geweldig.

Willems maatje, Sofie, komt nu wekelijks een potje voetballen of spelletjes doen. Gewone dingen. Het geeft ons ruimte om aandacht aan onszelf, ons werk of Willems zusje te geven. En bij Sofie opent Willem zich weer. Omdat hij voelt dat het wederkerig is, dat er geen “moeten” is. Het zorgt ervoor dat hij zich weer “gewoon Willem” voelt. Daar zit ‘m de crux. Je wil je gewoon mens voelen, ook als je in de penarie zit.”

Handjehelpen

Handjehelpen zet zich in voor kinderen en volwassenen met een kwetsbaarheid. Help ook mee! Word vrijwilliger, stagiair of steun ons met een bijdrage: www.handjehelpen.nl.