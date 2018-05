Een ode aan alle moeders: 'Wil haar voor geen goud missen'

MoederdagHonderden ontroerende passages en anekdotes stroomden binnen na een oproep in deze krant. Op Moederdag brengen we een selectie hartverwarmende odes van lezers aan hun lieve moeder.

Onder moeders vleugels

Het was de winter van 1963/1964. Ik, terug met fietsje uit kleuterschool, handschoentjes kwijt en tintelende handjes. Moeder stond in de keuken en zag de tranen in mijn ogen. Ze spreidde haar armen alsof het vleugels waren en legde mijn handen onder haar oksels. Zo werden ze snel gewarmd. Letterlijk en figuurlijk onder moeders vleugels. Waarschijnlijk bent u dit zelf allang vergeten nu u 85 bent en veel heeft meegemaakt. Ik niet. Dank u wel mam, voor dit allerliefste liefdevolle gebaar dat na 55 jaar nog altijd in mijn geheugen gegrift staat.

Carly uit Herten

Volledig scherm Carly en haar moeder. © Privéfoto

Mooi vest

Het is zondag. Ik loop naar de gesloten afdeling waar mijn moeder woont. Ze zit aan tafel in de gezamenlijke woonkamer. Half slapend, spelend met een knoop van haar vest. ,,Hoi ma, hoe is het”zeg ik. Ze herkent mij niet. ,,Hoi “zegt ze vragend, ,,goed hoor”. ,,Ga je mee een kopje thee drinken ?” vraag ik. ,,Uhh ja dat is goed.” Net als altijd is ze lief en vooral gehoorzaam. ,,Pak mijn arm maar vast”. Onderweg naar het restaurant praat ik. Mijn moeder luistert en lacht. We lopen langs de kapel. ,,Ben je vanochtend nog naar de kerkdienst geweest” vraag ik. ,,Nou dat weet ik niet meer hoor”, zegt ze. We drinken een kopje thee. ,,Wat heb je een mooi vest aan”, zeg ik. ,,Van mijn moeder gehad”, zegt ze trots. Ze speelt wat met haar koekje en ik zeg dat ze hem op mag eten. Ze geniet ervan en zegt een paar keer dat ik ook een hapje mag. Ik vraag en vertel, mijn moeder geeft vrolijke onsamenhangende antwoorden. Ik noem mijn doopnamen, ze lacht. Wat een gekke namen.

Na een tijdje breng ik haar terug. Onderweg komt ze een verwarde medebewoner tegen. Mijn moeder stelt haar in een onbegrijpelijke taal gerust en zegt dat ze een mooi vest aan heeft. Ik zet haar op een stoel en neem afscheid. Bij de deur kijk ik nog even om. Ze is mij al weer vergeten, maar wat heb ik een goed gevoel. Bedankt ma.

Leo van Breugel uit Schoorl

Volledig scherm Leo en zijn moeder. © Privéfoto

Zelfvertrouwen

Als kind was ik dik, heel dik. Mijn moeder naaide prachtige jurken voor mij met grote klaprozen. Kwam ik huilend thuis omdat ik gepest werd, dan riep ze: ,,kind je ziet er geweldig uit, met je blozende wangen, die passen bij de klaprozen en je prachtige blonde krullen! De opmerking van de schoolarts die bij mij ,,geen ribbetje kon voelen”, wapperde ze weg, gaf me een dikke knuffel en zei: ,,Kind, alles zit er bij jou ook zo stevig aan”, geweldig toch!” Dat is wat mijn moeder, kijkend door haar roze bril, mij gegeven heeft: zelfvertrouwen! En dat dik zijn ook mooi kan zijn. Geweldig toch!

Martha Werner uit Herkingen

Volledig scherm © Privéfoto

Carpe Diem

Voor An Wolffenbuttel-Bossink (84)

In Kampen aan de IJssel

zag jij jouw levenslicht

geboren en getogen

voor een Hagenees gezwicht.

Uit liefde voortgekomen

een dochter en een zoon

Het is mijn lieve mama

voor haar dit eerbetoon.

Een leven lang

Een leven lang

Een leven lang mijn mam.

Altijd in de keuken

met eten in de weer

zorgen voor de ander

ook voor mijn teddybeer.

Uit school met limo en choco

Luister jij naar mijn verhaal

wist je alle moeilijke woorden

je kreeg een tien voor taal.

Getrouwd een baan een kind

secretaresse van het hoofd

tijd voor een eigen leven

lang genoeg je uitgesloofd.

Opeens werd jij toen ziek

’t noodlot dat sloeg toe

de dood lag op de loer

ik dacht daar gaat mijn moe.

Je leerde mij toen vechten

jij met je kale hoofd

in plaats van te onthechten

werd er in jouw herstel geloofd.

Nu vele jaren later

laat jij een ieder zien

geloof in eigen kunnen

maar vooral CARPE DIEM.

Anita Stevens uit Voorburg

Volledig scherm Links moeder An Wolffenbuttel-Bossink (84) in het midden Anita Stevens-Wolffenbuttel (56) en rechts kleindochter Kim Stevens (23). © Privéfoto

Verschillend

Volledig scherm Ivonne en haar moeder. © Privéfoto Wat kan ik opschrijven? Mijn moeder is totaal anders dan dat ik ben. Zij is van de kerk en ziet god heel anders dan ik. Zij is van de kwantiteit, ik van de kwaliteit. Zij houdt van koeken met e-nummers en kiest over het algemeen wat niet goed voor haar is. Is zwaar suikerpatiënt, moet spuiten, maar wil zo min mogelijk bewegen. Ze heeft koninginnengedrag en de hele wereld moet bij haar komen, andersom hoeft niet want zij is immers op leeftijd!



Toch besef ik naarmate de jaren verstrijken dat ik blij ben dat ik uit haar buik gekomen ben. Ze staat altijd voor me klaar en is er dan gewoon. In zes jaar tijd heeft ze haar man, zoon, zus en broer verloren. Ze gaat door en probeert er wat van te maken, een lach en een traan. Wat een sterke vrouw!



Het houden van zit ‘m in de kleine momenten zoals al die keren dat we naar de Rotterdamse markt gaan en dan traditie getrouw samen een patatje nemen. Moeders een groot patatje oorlog, ik een klein patatje met…



We zijn verschillend, maar ik zou ze voor geen goud willen missen.



Mam, blijf nog maar even, want ik hou van jou!



Ivonne van der Lee uit Den Haag

De angst overwonnen

Mijn moeder – ik noem haar vaak liefkozend ‘de ouwe schreeuwerd’ – is zeker geen schreeuwerd en ook niet oud. Ze is net zeventig geworden en ze weet precies wat ze wil. En wat ze niet wil. Een van de dingen die ze niet wil, is autorijden. Dat heeft ze nooit gewild. Ze heeft haar rijbewijs, maar daarmee is alles gezegd. Rijden doet ze niet. Mijn vader kocht ooit een autootje voor haar maar toen het onkruid door de carrosserie begon te groeien, heeft hij het ding maar weer laten wegslepen. Mijn vader reed en mijn moeder liet zich rijden. Zo ging het jaren goed.

Tot de dag dat puber-ik heel graag naar een feest wilde en mijn vader niet thuis was. Het openbaar vervoer reed niet, niemand uit de buurt ging, het was te ver op de fiets. Kortom: ik zag het feest aan mijn neus voorbij gaan. Het kwam niet bij me op mijn moeder te vragen.

En toen, uit het niets (ik had er niet eens om hoeven ‘zeuren’, toch wel een beetje het criterium van die leeftijd) zei mijn moeder: ,,En als ik je nou eens breng?” Ik viel van mijn stoel van verbazing. Mijn moeder!? Die ging mij brengen MET DE AUTO!? Ik wist niet wat me overkwam! En zo kon ik die dag tóch naar het feest. Mijn moeder reed me erheen en haalde me weer op. Ongelooflijk, dacht puber-ik. Die moet echt wel héél veel van me houden...

Esther Vuijsters uit Amersfoort

Volledig scherm Esther en haar moeder. © Privéfoto

Moederhand

Ik hield mijn moeders hand

in de laatste van haar dagen

in die broze moederhand

legde ik wel duizend vragen

de antwoorden hoefden niet gezegd

ik kon ze lezen in haar ogen

er hoefde niets meer uitgelegd

de twijfel was vervlogen

het was louter liefde

tot haar laatste ademtocht.

Riette Kolk uit Dordrecht

Volledig scherm © Privéfoto

Kijk, daar is de zon!

Ze leerde mij kijken. ,,Ik heb de eerste sneeuwklokjes gezien!’ riep ze, als ze thuis kwam van boodschappen doen. En als ze in de tuin was geweest: ,,Er zat een merel op het pad.’ Op het strand keek ze naar het licht, naar het duin en de schelpen. Wij vonden de scheermesjes mooi, vooral als ze lang waren en nog helemaal gaaf. ,,Prachtig,’’ zei ze, als we haar dat kwamen laten zien.

Ik wist nooit wat ze dacht, wat ze zou gaan zeggen. Maar hier, in het domein van de natuur, gaf ze me toegang tot haar, tot haar manier van kijken.

,,De zon!’ riep ze altijd, wanneer hij doorbrak. ,,Ja, de zon,’ zei ik als kind. ,,Beetje dramatisch, mam,’’ dacht ik als puber. ,,Hé, de zon,’’ denk ik nu, als hij tevoorschijn komt. Ik zie knoppen tegen een blauwe voorjaarslucht, de vorm van de wolken en ik ruik de regen. Elke keer vergeet ik dan even al het andere, alles wat gedaan, geregeld of besloten moet worden. Ze is niet oud geworden, mijn moeder en ik was nog jong toen ze stierf. Maar dit kijken, heb ik van haar gekregen.

Marjon Vijn uit Driebergen

Warme schoenen

Ik lig naast u op bed naar u te kijken.

“U bent moe hè?

“Ja, heel moe”.

“U bent en blijft mijn moeder”

“Ja, daar kan niemand iets aan veranderen”

“Dat wil ik ook niet”

“Nee, ik ook niet”

Nog één diepe zucht en dan is het voorbij. Ik sta op om pa te roepen, die huilend bij uw bed knielt en een laatste kus op uw voorhoofd drukt

Lieve ma

Dit alles is al 25 jaar geleden, maar ik denk er nog vaak aan. Toen en ook nu schieten allerlei herinneringen door mijn hoofd. Hoe u ons mee nam naar Blijdorp of naar het circus, samen met tante Aly. Hoe u in de tijd dat pa in Breda van TBC herstelde de eindjes aan elkaar moest knopen en ons gezin met veel liefde, energie en creativiteit draaiende hield. U zette zelf onze kleren in elkaar. Ik was er toen niet altijd blij mee, want vriendjes volgden de laatste mode.



Maar later besefte ik wat voor offers u heeft moeten brengen. Ik weet ook nog goed dat u in mijn studententijd ’s winters mijn schoenen altijd even voor de kachel legde, voordat ik op mijn brommer de koud in reed, op weg naar Delft. En hoe u het later altijd vol trots over “mijn hartjes van goud” had als de kleinkinderen bij u waren. God, wat zou ik u nog graag een keer in mijn armen houden!

Theo van der Voordt uit Rotterdam