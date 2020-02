Een profvoetballer met een voetbaltas vol vuurwerk

coronavirus LIVE | Twee cruisesche­pen in quarantai­ne na coronabe­smet­tin­gen

7:40 Het aantal coronabesmettingen blijft wereldwijd stijgen maar een eerste besmetting in Nederland is tot nu toe niet geconstateerd. In België is wel een gerepatrieerde man gediagnosticeerd met corona. China geeft inmiddels toe niet adequaat te hebben gereageerd op de uitbraak van het virus. De actuele ontwikkelingen lees je in ons liveblog.