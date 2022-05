Een rookmelder is het belangrijkste accessoire in je huis, zegt deze makelaar

Aspekt MakelaarsVanaf 1 juli 2022 is het verplicht dat er in elke woning in Nederland een brandmelder hangt. In nieuw- en bestaande bouw, en op elke verdieping. Dat is wel zo veilig, vinden ze bij Aspekt Makelaars. “Een rookmelder redt levens.”

Belangrijkste accessoire in je huis

“Rookmelders beschermen alles wat je dierbaar is”, zegt Arie Spek, eigenaar van Aspekt Makelaars in Nieuwegein. “Daar haken wij graag op in. Want wij zijn zuinig op onze relaties én op hun kostbaarste bezit.” Iedereen die nu bij Aspekt Makelaars een afspraak maakt voor het ver- of aankopen van een woning, krijgt van het team een brandmelder cadeau. “Als we vervolgens met elkaar in zee gaan, zorgen wij ervoor dat er op elke verdieping van de nieuwe woning een brandmelder hangt. Zo kan jij veilig en zorgeloos je nieuwe huis betrekken.”

Niet pandgericht, maar klantgericht

Het aan- of verkopen van een woning is een grote en emotionele beslissing, weet Arie. Daarom luistert zijn team goed naar de wensen van elke opdrachtgever. “Bij ons krijg je geen onpersoonlijke makelaar op een snelle scooter. Wij nemen de tijd voor onze klanten, denken graag mee en maken de beste strategie op maat voor de koop of verkoop van een woning. We zijn laagdrempelig en nemen tijd en onze klanten waarderen dat zeer. Aandacht geven en luisteren; daar krijg je veel voor terug.”

Kennis van zaken

Aspekt Makelaars kent alle wijken in Nieuwegein, maar ook van Houten, Utrecht, IJsselstein en omliggende plaatsen. “We kennen het gebied goed en weten wat er speelt. Ook hebben we alle bouwkundige kennis in huis om een eerlijk advies te geven”, legt Arie uit. “Met ons enthousiaste en betrokken team zijn we elke dag bezig om mee te zoeken naar jouw eerste koophuis, of om je huis voor de beste prijs te verkopen. Maar ook als je vrijblijvend een waardebepaling van je woning wilt ontvangen of advies nodig hebt voor je hypotheek. Wij zorgen dat het slaagt, of we daar nou rechts- of linksom voor moeten gaan.”

Nieuwsgierig naar wat Aspekt Makelaars voor jou kan beteken, of meer weten over de rookmeldersactie? Neem dan contact op via de website.