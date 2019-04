Een uitgesteld orgasme, raar

Volgens PSV-trainer Mark van Bommel is het ‘raar’ dat de eredivisie nu opeens dik twee ­weken stilligt. Hij zei dat mooi ingetogen, donderdagavond bij FOX Sports.



Mark wilde vooral niet de verongelijkte provinciaal uithangen. Daarom koos hij zijn woorden zorgvuldig, zijn ingehouden woede verpakkend in een verbeten glimlachje. Dat lukte best goed, en ‘raar’ was bovendien mooi eufemistisch uitgedrukt. ‘Raar’ is sowieso een fijn woord. Je kunt het lekker nonchalant uit­spreken, maar ook heel venijnig. Je kunt de laatste ‘r’ laten rollen met theatrale verbazing, of de klank juist zo kort en zakelijk mogelijk houden. Raar. Raarrrrr.