Een unieke kans om de nieuwste e-bikes te testen op een prachtig parcours!

Tiener (16) pleegt zelfmoord na slechte overdracht jeugdin­stel­lin­gen

7:39 Een 16-jarige psychiatrische patiënt heeft in een jeugdzorginstelling in Harreveld (Achterhoek) zelfmoord gepleegd. Dat gebeurde nadat twee jeugdinstellingen langs elkaar heen werkten toen de jongen werd overgeplaatst. De zorgverleners wisten dat hij suïcidaal was.