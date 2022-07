Een zonnig en warm thuis in Rijnvliet Oost

Er komen appartementen en maisonettes beschikbaar. De maisonnettes hebben twee verdiepingen en zijn op de begane grond gelegen. De rest van het deel op de begane grond omvat de parkeergarage. Vanaf de eerste verdieping zijn de appartementen te vinden en op het parkeerdek worden de tuinen aangelegd.

De eetbare woonwijk

Rijnvliet is een bijzondere woonwijk, die als uitbreiding van Leidsche Rijn is ontworpen. De wijk ontleent haar naam aan haar locatie aan “De Vliet”, een grote waterloop die een verbinding vormt tussen De Leidsche Rijn en de Strijkviertelplas. De aanwezigheid van al dat water geeft de wijk een sterk eigen karakter. De waterstructuur is uitgebreid met vertakking, waardoor de wijk in vier delen is opgedeeld. Met 9 bruggen zijn deze delen weer met elkaar verbonden. Dat geeft een speels en avontuurlijk effect, en is uiteraard een mooi gezicht!

Ook de huidige groenstructuren zijn uitgebreid, waardoor er echt een groene wijk is ontstaan. Er zijn fruitbomen, struiken en eetbare planten geplaatst om een voedselbos te creëren. Zo ontstaat er een publieke ruimte waar je kunt proeven, ruiken en ontdekken. De ruimte is ontworpen door landschapsarchitect Felixx en is ontwikkeld in samenwerking met de bewoners en Æ – Food Forestry Development. Het onderhoud van het voedselbos wordt door de bewoners gedaan, onder toezicht van een boswachter.

Ligging

Rijnvliet Oost is, de naam zegt het al, gelegen in het Oostelijke deel van Rijnvliet. Je woont hier op circa 6 kilometer van Utrecht Centrum, en 3 kilometer van Leidsche Rijn Centrum. In de wijk zijn vele voorzieningen aanwezig. Voor de kinderen is er een Kindcentrum, met kinderopvang, basisschool en BSO. In de directe omgeving zijn diverse sportgelegenheden, waaronder een hockey-, rugby- en voetbalclub en tennisvereniging. De prachtige natuur nodigt uit tot wandelen en fietsen en de diverse parken en recreatiepark Strijkviertel dienen als decor voor een gezellige middag in de buitenlucht. Voor de dagelijkse boodschappen kun je terecht in Leidsche Rijn Centrum, en ook voor zorg zoals de huisarts of orthodontist hoef je niet ver te fietsen.

Blijf op de hoogte

Van de 198 appartementen worden 50 woningen aangeboden in het middenhuursegment, de overige woningen vallen in de vrije sector verhuur. De verhuur van Rijnvliet Oost is nog niet gestart. In de komende weken wordt de website aangevuld met informatie over het project en de appartementen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven via hureninrijnvliet.nl.

Vragen en contact

Heb je toch al een vraag die niet kan wachten? Neem dan contact op met de verhuurmakelaar. De appartementen in Rijnvliet Oost worden verhuurd door Beumer Nieuwbouw. Bel 030-677 6000 of mail naar huren@beumer.nl.