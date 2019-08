Eens zien hoe lang het goed gaat daar in de Kuip

Het zou mij niets verbazen als de beleidsbepalers in de Kuip vandaag concluderen dat Feyenoord deze competitie nog niet heeft verloren. In Rotterdam blonken ze de laatste jaren immers niet uit in een kritische benadering van de stand van zaken en ik vraag me af of er met de nieuwe mensen aan het bewind er echt iets is veranderd. Technisch directeur Sjaak Troost vertelde deze week nog maar eens dat hij dik tevreden is met de selectie, zeker als de geblesseerde spelers er straks weer bij zijn.