Eind goed al goed: hondje Paloma na zwerftocht terug bij baasje in Hierden

Het hondje zwierf bijna twee weken over de Veluwe en werd zelfs op de snelweg A28 gezien. Maar door de hulp van vier verschillende zoekteams is Paloma nu ongedeerd teruggevonden en thuisgebracht naar haar baasje in Hierden.

,,Paloma is helemaal gezond. Ze heeft geen verwondingen en is bijna niet afgevallen. En dat na honderden kilometers lopen. Hoe mooi is dat”, zegt Jolanda van Stichting Homeless Dogs. Al bijna twee weken werd door vrijwilligers naar Paloma gezocht. Het 4-jarige Portugese hondje, dat nog maar net was geadopteerd, verdween op 8 maart tijdens het uitlaten.

Toch terug bij haar baasje

Tijdens de eerste berichtgeving over de vermissing van Paloma was er heel veel kritiek op haar baasje: hij had het dier tegen advies in los laten lopen. Daarom zou Paloma teruggaan naar de opvang die haar naar Nederland heeft gehaald. Maar het hondje is toch weer terug bij het baasje dat haar adopteerde.

Quote Ik werd vanochtend om 04.00 uur door Rianne mijn bedje uitgebeld, en ik was helemaal blij! Jolanda, Stichting Homeless Dogs

Jolanda, die bij de hondenopvang werkt, legt uit: ,,We hebben een heel fijn gesprek gehad en besloten dat Paloma toch gewoon bij hem kan blijven. Hij heeft heel veel op zijn bord gehad de laatste tijd. En ik ben er zeker van dat Paloma bij hem toch een heel fijn thuis heeft. Dus daar is Paloma nu aan het uitrusten. Ze is natuurlijk helemaal kapot van haar avontuur.”

Een flinke zoektocht

,,Ze heeft ontzettend veel gelopen. Ze is tot twee keer toe in de buurt van Hierden, en zelfs helemaal bij Apeldoorn, gezien op zaterdag. Het was een hele klus om Paloma te vangen, want ze is snel bang voor mensen.”

Maar nu is Paloma weer terecht. ,,Ik werd vanochtend om 04.00 uur door Rianne Mooiweer van zoekteam ’t Harde mijn bedje uitgebeld en ik was helemaal blij”, zegt Jolanda. ,,Rianne heeft haar uiteindelijk gevonden. Ze doet alles voor de dieren.”