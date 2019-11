Eindelijk de ultieme vuurdoop voor Van Bommel

Kick Out Zwarte Piet frontman Jerry Afriyie: ‘Ik heb echt geen woorden voor wat er is gebeurd’

9:21 De bestorming van de bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag, waarbij gisteravond vijf mensen zijn aangehouden, heeft veel losgemaakt bij KOZP-frontman Jerry Afriyie. ‘Ik heb echt geen woorden voor wat er is gebeurd’, laat hij weten in een bericht op Facebook.